Scontro alla Rotonda fra due auto: una finisce contro i motorini parcheggiati, ferita una donna

Livorno, 12 agosto 2023 – Incidente stradale sul viale Italia alla Rotonda di Ardenza questo pomeriggio verso le 17.15. Ferita lievemente una donna.

In base a una prima ricostruzione, un'auto avrebbe effettuato una manovra di sorpasso in un punto in cui non è consentito, finendo con lo scontrarsi con un'altra vettura macchina proveniente dalla direzione opposta. Questa seconda vettura è poi finita contro alcuni scooter posteggiati.

L'incidente alla Rotonda

A bordo della seconda auto c’erano tre persone, tutte rimaste illese. Al contrario, una donna che era a bordo della prima auto è rimasta appunto lievemente contusa a causa della cintura di sicurezza ed è stata soccorsa sul posto.

Sono intervenuti due scooter della Svs e un'ambulanza della Svs di Ardenza. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia municipale.