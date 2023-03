Livorno, 18enne perde il controllo dello scooter e finisce nel fosso

Un'ambulanza della Svs (Foto repertorio Lanari)

Livorno, 12 marzo 2023 – Incidente nella notte in via del Littorale. Per cause in via di accertamento, un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo dello scooter ed è finito nel fosso.

Nell’incidente il ragazzo ha riportato vari traumi e per questo è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute la Svs e la Misericordia di Livorno, con medico.