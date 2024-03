Livorno, scoppio su un gommone dei carabinieri del Gis, un militare leggermente ferito

Livorno, 20 marzo 2024 – Paura a Livorno per un’esplosione avvenuta in porto. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Lo scoppio è avvento su un gommone del Gruppo di Intervento Speciale dei carabinieri, il Gis. Un militare di 54 anni è rimasto leggermente ferito. Alcune persone della zona, sentendo l’esplosione e vedendo il fumo nero, hanno chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza della Svs. L’uomo è stato portato in ospedale. Per lui solo uno choc emotivo ma non corre pericolo di vita. L’incidente è accaduto alla Darsena Vecchia del porto, dove il gommone era ormeggiato.