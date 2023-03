Scuola Bini, mensa chiusa: i bambini devono mangiare nella sala dei professori

Livorno, 21 marzo 2023 – Problemi alla scuola elementare Carlo Bini in Borgo dei Cappuccini. Nel periodo natalizio sono caduti calcinacci e intonaco dal soffitto del refettorio dove c’è la mensa per i bambini con tre sale. Due di queste sono state chiuse per cui ne è rimasta agibile una sola. Così il resto della mensa degli alunni è stata trasferita in due sale che prima erano riservate agli insegnanti.

Ma questi spazi non sono idonei per la refezione perché a quanto pare sprovvisti di lavandini con acqua corrente calda necessaria a pulire posate, piatti e bicchieri. E non c’è nemmeno la lavastoviglie. Perciò tutto il necessario per apparecchiare la mensa viene consegnato alla fine dei pasti alla Cheer-food (che fornisce i pasti) perché provveda alla pulizia. Qui mangiano 200 alunni.

Alcuni genitori erano all’oscuro di quello che è successo. Altri hanno sollecitato la dirigente scolastica a farsi parte attiva nei confronti dell’amministrazione comunale affinché si adoperasse per far sistemare la mensa scolastica.

Intanto i bambini continuano a consumare i pasti all’interno dell’ex sale egli insegnanti.

Consiglio comunale

Abbiamo contattato l’assessora con delega alla scuola del Comune, Libera Camici, per avere conferme e notizie su cosa sarà fatto per rimediare questa situazione.

L’assessora ci ha riferito che "l’inconveniente è stato causato da alcune tegole smosse sul tetto che ha provocato infiltrazioni dell’acqua piovana, causando quindi l’ammaloramento del soffitto della mensa. Di qui la necessità di spostarla per mettere in sicurezza gli alunni e il personale scolastico. Tra fine febbraio e inizio marzo la giunta ha deliberato lo stanziamento di fondi straordinari per consentire l’intervento di riparazione alla scuola Carlo Bini. Il progetto è stato approntato, perciò confidiamo di poter procedere con i lavori che saranno fatti quanto prima".

Oltre a questo problema se ne è manifestato un altro nella stessa scuola: la lavagna elettronica Lim si è rotta all’inizio dell’anno scolastico. Pare che con l’istituzione degli istituti comprensivi che hanno portato a unificare direzioni e uffici, la scuola Brin sia stata subissata da richieste analoghe da altri plessi e le disponibilità economiche scarseggiano per soddisfarle tutte. I genitori si sono offerti di pagare di tasca loro la riparazione, ma la scuola ha fatto sapere che non è possibile procedere in questo modo. Per cui la lavagna elettronica sarà sistemata solo quando la scuola (che ha già fatto richiesta agli uffici competenti) avrà le risorse per pagare la riparazione, con buona pace degli alunni e dei loro genitori.

Monica Dolciotti