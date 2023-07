Scuola, prefabbricati in arrivo per i lavori alle Micheli e al nido Pirandello

Livorno, 16 luglio 2023 – Grandi novità al nido comunale Pirandello e alle scuole Micheli. Per il primo l’amministrazione comunale ha deciso la ricostruzione ex novo approfittando dei fondi del Pnrr (per 1,8 milioni di euro). Per le Micheli (dove si trovano la scuola dell’infanzia statale e le primarie) è previsto invece un intervento di messa a norma antisismica.

"Lavori di questa portata e importanza – ci spiega la vicesindaca Libera Camici – impongono il trasloco delle classi per tutta la durata dei cantieri che si aggirerà intorno ai due anni. Per farlo il Comune ha noleggiato 90 moduli prefabbricati: 30 per il nido Pirandello (in tutto 400mq.) e altri 60 per la Micheli (per una superficie di 1000 mq.). I 30 moduli destinati ai bambini del nido saranno collocati nel parco Pasolini su un’area predisposta e recintata, con illuminazione e la cucina per il servizio mensa. I 60 moduli destinati alla scuola Micheli invece saranno collocati nel parco delle Mura Lorenesi, sempre predisposta e recintata, con illuminazione e una cucina di appoggio. Qui per il servizio mensa i pasti arrivano da fuori e verranno consumati o in spezi polivalenti, o in classe".

La vicesindaca Libera Camici (Foto Novi)

Per entrambe le scuole "i moduli noleggiati dal Comune attrezzati per l’attività didattica e quanto necessario, saranno dotati anche dei servizi igienici".

Assicura la vicesindaca: "Nel contratto di noleggio è prevista anche la manutenzione dei moduli qualora fosse necessario".

Libera Camici precisa inoltre: "Sempre nel parco delle mura Lorenesi dove sorgerà la scuola-volano con i 60 moduli prefabbricati abbiamo anche previsto di attrezzare un’area con i giochi per i bambini che, dopo lo smantellamento delle aule prefabbricate a fine lavori, rimarranno a disposizione in modo permanente. Quindi questa sarà l’occasione per arricchire il parco delle Mura Lorenesi di attrezzature ludiche per l’infanzia che saranno a disposizione di tutti".

Il nido Pirandello chiuderà così a settembre trasferendosi al parco Pasolini, lasciando la vecchia sede che risale al 1974, dove oggi ci sono 48 bambini fra i 3 e i 36 mesi. Invece la scuola Micheli lascerà la storica sede solo a gennaio per trasferirsi al parco delle Mura Lorenesi. Costo previsto e finanziato 3 milioni e 850mila euro (dal Cipe). Qui gli alunni sono 350 scuola tra i bimbi della scuola d’infanzia Trenino-Lamarmora (fra i 3 e i 6 anni) e delle elementari del comprensivo Micheli-Bolognesi (dai 6 agli anni).

Monica Dolciotti