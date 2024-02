Scuola, protestano i genitori: “I nostri figli rischiano di essere investiti all’uscita”

Livorno 15 febbraio 2024 – Gli alunni della scuola primaria Benci di Livorno rischiano ogni giorno di essere travolti dai mezzi in transito davanti all'ingresso in via Bernardina. I genitori si sono rivolti a 'Il Telegrafo Livorno' e 'La Nazione' per segnalare questa situazione pubblicamente perché “nonostante le nostre richieste e quelle della dirigente scolastica – la loro testimonianza – all'amministrazione comunale di interdire la circolazione dei mezzi lato via Bernardina non solo la mattina, ma anche il pomeriggio quando escono le classi del tempo prolungato alle 16.20, non sono stati presi provvedimenti”.

"Martedì l'ultimo episodio. – hanno riferito Marco Valiani e Alessandro Pinto – Un bambino uscendo dalla scuola lato via Bernardina è stato urtato da un'auto in transito. E' stato salvato da un genitore che lo ha preso al volo. Ma di casi simili ne sono accaduti altri 5 dall'inizio di questo anno scolastico. Per tale motivo chiediamo che si istituto il divieto di transito temporaneo anche il pomeriggio, o che almeno ci sia un agente della polizia municipale a monitorare la situazione”.

Una mamma ha denunciato che "i rischi ci sono anche quando i bambini entrano alle 8 del mattino, nonostante il divieto di transito temporaneo a qualsiasi mezzo, perché c'è chi forza il passaggio. Ci sono state anche accese discussioni tra genitori e automobilisti, o conducenti di scooter”.