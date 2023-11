Livorno, scuole chiuse venerdì 10 novembre

Livorno, 9 novembre 2023 – Nuova perturbazione sulla Toscana con allerta arancione anche per Livorno. Il sindaco Luca Salvetti ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in città venerdì 10 novembre. Questo per evitare ogni problema di viabilità, spostamenti e incolumità degli studenti in considerazione di possibili allagamenti.

Scuole chiuse venerdì 10 novembre: ecco dove nel resto della Toscana

L’allerta arancione nella Toscana centro nord parte alle 16 di giovedì 9 novembre e il sindaco aveva già chiuso ogni attività pomeridiana per le scuole proprio nella giornata di giovedì.

Adesso, con la conferma dell’allerta arancione, la chiusura anche per venerdì. Non solo scuole: a causa degli eventuali allagamenti e danni vengono chiusi anche centri ludotecari comunali, centri diurni, parchi, cimiteri e campo scuola.