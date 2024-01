Sebastiano è il primo nato del 2024 a Livorno. L’ultima del 2023 si chiama Eva

Livorno 1 gennaio 2024 _ Si chiama Eva Biliotti l'ultima nata del 2023. Felici e raggianti i genitori: Maria Teresa Parisi 39 anni e il babbo Davide Biliotti 30 anni. Lei maestra in una fattoria didattica, lui operaio, hanno chiuso il 2023 con la nascita della loro prima figlia di 3 chili.

I genitori del piccolo Sebastiano, primo nato del 2024 a Livorno

E' invece un maschietto il primo nato del 2024: Sebastiano. Il lieto evento alle 1.04 di ieri. Anche per i genitori di Sebastiano, Laura Salvadori di 43 anni e Alessandro Becacci di 44 anni si tratta del primo figlio. La mamma Laura ha raccontato: “Nostro figlio doveva nascere a fine gennaio, ma per varie ragioni il parto è stato anticipato. Pesa 2,1 chili, perciò rimarrà in incubatrice. Ma è un lottatore e se la caverà alla grande. Verrà a fare surf con noi quando sarà cresciuto”. Infatti mamma e babbo sono due appassionati di surf. “Ci siamo conosciuti cavalcando le onde io e Laura – ha ricordato Alessandro –. Abbiamo deciso di vivere a Livorno perché è il luogo ideale per noi”. Lui è bagnino e addetto al salvamento in mare a Castiglione della Pescaia. Lei è docente di letteratura ai corsi serali a Livorno.

Statistiche alla mano nel 2023 all'ospedale di Livorno sono nati 790 bambini (in 785 parti). Infine all'ospedale di Cecina il primo nato del 2024 è Tommaso Bandini, 3 chili e 350 grammi. I genitori: Alessia Giannicchi e Marco Bandini. A Cecina si sono contate 610 nascite nel 2023 in 606 parti.

M.D.