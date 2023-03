“Secche della Meloria, i residenti non paghino”

Le Secche della Meloria

Livorno, 9 marzo 2023 - "La Regione Toscana ha chiesto ufficialmente al Governo di valutare la possibilità di eliminare completamente il pagamento di somme da parte dei residenti della zona.”

E’ il commento del consigliere regionale del Pd, Francesco Gazzetti, alla mossa della Regione affinché si eviti ai livornesi e ai pisani di dover sborsare la “tassa per la Meloria”.

"È una novità importantissima – dice Gazzetti – che raccoglie le richieste contenute in una mia mozione e che le rilancia con una lettera inviata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. Nella missiva a firma dell'assessora regionale Monia Monni si chiede espressamente di ''poter valutare la possibilità di eliminare completamente la corresponsione di somme da parte dei residenti nella fascia costiera limitrofa all'area marina protetta per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, senza con questo diminuire le misure poste a tutela della stessa, da tutti avvertita come prezioso patrimonio naturalistico comune da salvaguardare''.

Il consigliere regionale del Pd Francesco Gazzetti

"Ringrazio davvero l'assessora Monni – prosegue Gazzetti – per aver risposto con un'azione diretta, precisa e incisiva alle richieste contenute nell'atto, con cui ho voluto dare voce alle istituzioni locali e alle realtà associative del territorio che, anche in questi giorni, manifestano una forte preoccupazione per una possibile introduzione di un ticket di accesso per la Meloria. Un'attenzione che si unisce a quella del presidente della Regione Eugenio Giani, da sempre vicino a un luogo meraviglioso come la Meloria, e anche a quella della presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Regionale Lucia De Robertis”.

La mozione

"La mozione alla quale si fa riferimento – aggiunge ancora Gazzetti – venne infatti approvata proprio in Commissione Ambiente e conteneva due richieste. Da un lato si chiedeva di attivarsi nei confronti del Ministero, impegno attuato con la lettera inviata dall'assessora Monni, e, dall'altro di istituire un tavolo con l'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore e Massaciuccoli e gli enti locali territorialmente interessati, a partire dall'Amministrazione comunale di Livorno. "E riguardo al punto 2 della mozione - si legge nella nota di attuazione firmata dall'assessora Monni - si informa che pur dovendo sottolineare che l'unico Ente competente sul tema della fissazione del contributo è, come detto, il competente Ministero, ho provveduto a convocare una riunione con il sindaco di Livorno e il presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli in programma per il prossimo 30 marzo".

"Anche questo è un passaggio che ritengo molto importante e per il quale esprimo soddisfazione – prosegue il consigliere Gazzetti –. L'Area Marina Protetta della Meloria è un bene comune che da sempre costituisce per i residenti nei Comuni costieri vicini un luogo di riferimento, per lo svolgimento di attività sportive e del tempo libero, sia per gli aspetti di memoria storica e culturale, così come per il valore naturalistico che rappresenta per il territorio”.

"L'azione della Regione Toscana a difesa dell'accessibilità a questo patrimonio è un fatto importante – conclude Gazzetti – che certifica la profonda attenzione delle nostre istituzioni a tutela dei i propri territori e del benessere delle comunità”.