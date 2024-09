Sentieri accessibili a tutti con la sezione Cai Livorno. I disabili sulle colline livornesi

Livorno, 24 settembre 2024 – Ha avuto successo domenica l’iniziativa della sezione Cai Livorno, in collaborazione con le sezioni di Castelnuovo Garfagnana e Carrara, e la Croce Rossa di Bagni di Lucca, sulle colline livornesi, in occasione della ’Giornata dell’escursionismo inclusivo’.

La sezione di Livorno ha acquistato la joelette, l’ausilio che permette alle persone disabili di percorrere, con l’aiuto dei soci Cai accompagnatori, i sentieri. Domenica in località Castellaccio si è tenuto il raduno intersezionale con una cinquantina di partecipanti e con 4 joelle.

Dopo i saluti, la comitiva è partita per percorrere il sentiero, con in testa Stefano Dal Canto in rappresentanza della sezione di Livorno, coadiuvato da venticinque soci locali. Il sentiero percorso è il 138 in direzione di Pian della Rena fino alla Capanna Sociale Cai Livorno.

Per la viabilità in zona sono intervenute due pattuglie della polizia municipale di Livorno all’incrocio con la strada provinciale di via della Porcigliana.

Dopo meno di un’ora la comitiva ha raggiunto la Capanna Sociale del Cai a Pian della Rena dove i partecipanti hanno festeggiato a tavola .

“Dopo questa iniziativa, seguirà una riunione del gruppo joelette di Livorno – annuncia Stefano Dal Canto – per organizzare per il 2025 anche escursioni con le joelette da fare anche in collaborazione con altre sezioni”. L’auspicio poi che “anche altre associazioni o enti pubblici contribuiscano in futuro all’acquisto di altre joelette”.

Per utilizzare la joelette i soci della sezione Cai Livorno hanno fatto un corso di conduttore. Domenica hanno partecipato all’escursione a Pian della Rena un uomo e una donna con disabilità di Livorno: Cecilia Landi (accompagnata dai volontari del Cai di Castelnuovo)e Alessandro Grassi (accompagnato dai volontari Cai di Livorno). Con loro anche un ragazzo (accompagnato dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca) e una seconda donna (accompagnata dai volontari di Carrara).

C’era domenica anche Diego Guerri, in rappresentanza dell’associazione Occhi sulle Colline, che riunisce una ventina di associazioni ambientaliste della zona livornese.

Monica Dolciotti