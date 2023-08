Sequestrati 20.000 giocattoli contraffatti: venivano venduti in spiaggia e sui litorali

Livorno, 14 agosto 2023 – Lo scorso fine settimana la guardia di finanza di Cecina e di Castiglioncello nei tratti di lungomare caratterizzati da maggiore affluenza turistica ha sequestrato 20.000 giocattoli contraffatti, recanti marchi "Ce" fasulli, riconducibili ai più noti e ambiti articoli da divertimento per i più piccoli.

L'immissione in commercio dei prodotti irregolari e pericolosi sequestrati avrebbe fruttato oltre 100mila euro; quattro soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per i reati di commercio di prodotti contraffatti, frode in commercio e ricettazione. Dopo un primo intervento eseguito nei confronti di commercianti ambulanti individuati sul frequentatissimo litorale di Vada -ricostruiscono dalla Gdf, i militari operanti hanno proceduto a ricostruire la provenienza dei citati articoli, riuscendo così a risalire, grazie all'immediata attività investigativa, ad un primo 'rifornitore' presente a Castiglioncello, dove hanno individuato già in sede migliaia di analoghi articoli irregolari. Ma da qui sono risaliti ad un 'grossista' nel cui magazzino è stata ritrovata una vera e propria 'Santa Barbara' di giocattoli contraffatti.