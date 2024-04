Elba, sequestrati sette immobili a Capoliveri

Capoliveri (Isola d’Elba), 12 aprile 2024 - “Sono tranquillo, si tratta di una semplice indagine della procura. Preferisco non rilasciare dichiarazioni, non conosco neanche alcuni degli immobili interessati dai sequestri”. Questa la laconica dichiarazione rilasciata dal vicesindaco di Capoliveri Leonardo Cardelli in relazione all'imponente blitz della Guardia di Finanza di Portoferraio, scattato questa mattina a Capoliveri, presso gli uffici tecnici del Comune.

Sono sette gli immobili posti sotto sequestro preventivo nel comune di Capoliveri e due i professionisti interdetti, per 6 mesi, nell’esercizio dell’attività nel settore immobiliare.

Tra i manufatti una struttura in pietra ancora in fase di costruzione si troverebbe in zona Acquarilli, sopra Lacona, mentre le altre due già terminate a Lido di Capoliveri e a Zuccale. Tutti i manufatti sono nelle campagne del comune di Capoliveri.

Negli ultimi mesi i sopralluoghi dei militari per l’acquisizione di documenti e di permessi a costruire presso l’ufficio tecnico di Capoliveri sono stati diversi. Il vicesindaco Leonardo Cardelli, di professione geometra, nel febbraio scorso era rimasto coinvolto nella vicenda giudiziaria di un presunto abuso edilizio, in quanto progettista di un manufatto di proprietà dei suoi genitori, in località Capo Perla sempre nel Comune di Capoliveri.

V.P.