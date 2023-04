Sette chili di hashish, mezzo chilo di cocaina e un etto di marijuana: market della droga in casa di un ventenne livornese arrestato dalla finanza

Livorno, 22 aprile 203 – Blitz antidroga della guardia di finanza di Livorno in città: arrestato un ventenne livornese per detenzione ai fini di spaccio e sequestrati oltre 7 kg di hashish, quasi mezzo di chilo di cocaina e un etto di marijuana, nonché bilancini, coltelli e materiale per il confezionamento di dosi. Sequestrati oltre 15 mila euro in denaro contante.

I militari hanno individuato quello che hanno definito un market della droga in una zona di periferia, che di recente era stata oggetto di diverse lamentele e segnalazioni da parte degli abitanti, soprattutto genitori di bambini.

La droga sequestrata

È scattato quindi un attento servizio realizzato dai baschi verdi e dalle unità cinofile. Stavolta, spiegano i finanzieri in una nota, fondamentale è stato il fiuto del labrador antidroga “Gera”, che ha segnalato il giovane durante un controllo per strada. Tutte le attività e perquisizioni dell'abitazione si sono svolte nella massima sicurezza per gli operanti e i cittadini.

Migliaia le dosi che potevano essere realizzate e poste in vendita sul territorio, per un valore complessivo allo spaccio minuto di oltre 30mila euro.