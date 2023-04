Settecento firme contro il “Cubone”, saranno depositate in Comune l’11 aprile

Livorno, 8 aprile 2023 – “Oltre 700 cittadini hanno già firmato la petizione per salvaguardare l’area verde di via San Marino a Scopaia". Lo annuncia il comitato “No cubone” che, subito dopo Pasqua, l’11 aprile, le consegnerà in Comune.

"Ma la sottoscrizione continuerà – fa sapere il comitato – Vogliamo chiedere di salvaguardare l’area verde, mai urbanizzata, in via San Marino a Scopaia, una delle poche aree sopravvissuta alla lottizzazione e cementificazione tra Scopaia, Leccia e Nuovo Centro".

Qui è infatti prevista la realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale, ribattezzato ’cubone’, che i residenti non vogliono. Osserva il Comitato: "Livorno, che ha vissuto l’alluvione del settembre 2017, avrebbe dovuto diventare una città esempio della ’permeabilità’ del suolo, invece il suo sigillamento prosegue senza sosta. Ora tocca all’area verde di via San Marino, di 8000 metri quadrati, che l’amministrazione comunale ha prontamente indicato per la costruzione di impianti sportivi indoor".

Aggiunge il comitato: "Poiché il sindaco incontrando una delegazione di cittadini ha detto che costruire la ’cittadella dello sport’ in via San Marino, piuttosto che sui terreni già cementificati delle ex-serre Labrogarden, è una scelta politica, il Comitato ha deciso di organizzare una raccolta di firme in base all’art. 3 del Regolamento degli istituti di partecipazione’ per avanzare una richiesta di revoca, o modifica di tale scelta".

La petizione chiede che "via San Marino non sia destinata a impianti sportivi indoor e che questo progetto sia spostato in aree già cementificate. Chiede per Leccia-Scopaia la progettazione partecipata di servizi e impianti sportivi all’aperto, diffusi e inclusivi in via San Marino".