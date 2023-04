Settimana della vela: a Livorno 600 regatanti

Livorno, 21 aprile 2023 – E’ stata presentata ieri nella splendida cornice dell’Accademia Navale, la Settimana Velica Internazionale giunta alla sesta edizione.

Il padrone di casa il contrammiraglio Lorenzano Di Renzo e il sindaco Luca Salvetti hanno illustrato il ricco programma che renderà speciale la nostra città dal 22 aprile al primo maggio. "Il nostro impegno – ha detto il comandante dell’Accademia – è rafforzare una naturale collaborazione tra chi ama il mare e chi lo ha scelto come professione di vita". Accademia, Circoli Nautici e Comune insieme per una competizione che porterà a Livorno centinaia di velisti da tutto il mondo. Solo le Marinerie estere quest’anno saranno 25, ma il numero potrebbe crescere.

«E’ un evento importante per Livorno – ha detto il primo cittadino Salvetti – in grado di catalizzare le energie del territorio e di donare un contatto intimo con il mare. Dal 22 aprile al primo maggio la città offrirà un ventaglio di iniziative culturali e opportunità turistiche".

I numeri

Dal punto di vista sportivo ecco i numeri: 12 classi di regata, 300 imbarcazioni, 600 regatanti. Tante le novità di questa edizione della SVI, ci saranno Wing Foil, le classi 420 e Flying Dutchman. Anche per quest’anno gli equipaggi delle Accademie Navali provenienti da almeno quattro continenti prenderanno parte alla Naval Academies Regatta 2023: spettacolare match race da disputare su 4 giorni di regate sul monotipo Tridente 16. Imbarcazioni stazzate IRC e ORC, Optimist, ILCA, 420, Wing foil, J24, Hansa 303, 2.4 mr, Vele d’Epoca e Flying Dutchman : queste le classi di regata che si contenderanno i diversi trofei della Settimana Velica.

Accademia Navale

Non mancherà anche quest’anno la Regata dell’Accademia Navale, una delle più lunghe del Mediterraneo, oltre 600 miglia da percorrere con partenza ed arrivo nella città di Livorno doppiando la boa di Porto Cervo e quella di Capri boa di Capri, che da quest’anno sarà posizionata in prossimità dei celebri Faraglioni e non più a Marina Grande, permettendo ai concorrenti di navigare in vista di uno degli scorci più iconici al mondo e di evitare al tempo stesso il calo di vento, dato dal ridosso di Marina Grande. La regata che porta il nome dell’Accademia è organizzata dallo Yacht Club Livorno con la collaborazione dello Yacht Club Costa Smeralda e il Contributo del Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Reale Yacht Club Savoia e Yacht Club Capri. Le premiazioni sono previste presso i rispettivi circoli al termine delle regate.

"Un elogio a tutti per l’impegno profuso nell’organizzare questo evento – ha detto Andrea Leonardi presidente della Federazione Italiana Vela Toscana Umbria – una manifestazione con regate significative per lo sport agonistico del territorio. La novità di quest’anno è la partecipazione di studenti toscani al campionato regionale studentesco di vela in stretta collaborazione con il Miur".

Tutte le notizie aggiornate relative alle regate e all’evento sono disponibili sul sito web www.settimanavelicainternazionale.it.