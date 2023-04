Sfreccia di notte con il monopattino elettrico, lo fermano e gli trovano un coltello a serramanico in tasca: denunciato

Livorno, 20 aprile 2023 – Andava in giro di notte per Livorno con un monopattino elettrico e… un coltello a serramanico in tasca: i carabinieri lo hanno denunciato. Durante un servizio di pattuglia in centro una pattuglia ha notato l’uomo che, 49 anni, che guidava in modo per così dire “disinvolto” il mezzo a due ruote e lo ha fermato per controllo.

Alla richiesta dei documenti, il 49enne ha detto di averli lasciati a casa e ha cominciato a manifestare un atteggiamento nervoso che ha insospettito i due carabinieri. Viste le circostanze, l’uomo è stato invitato a seguire i carabinieri in caserma ma a quel punto a quel punto è fuggito di corsa. Non è andato lontano: dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto, bloccato e soprattutto calmato. Sottoposto a perquisizione, gli hanno trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri, che è stato sequestrato.

Per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di armi.