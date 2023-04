Si invaghisce di una giovane e non osserva il foglio di via: denunciato un settantenne

Pisa, 1 aprile 2023 – Alle ore 22,10 di venerdì una volante della polizia è intervenuta a Tirrenia per la segnalazione di una lite in abitazione. Gli agenti hanno identificato madre e figlia, quest’ ultima di 31 anni, e un uomo, un livornese 70enne, amico delle due donne.

La lite, solo verbale, era scaturita dal fatto che il pensionato livornese aveva dichiarato di essere invaghito della ragazza e di non voler lasciare l'abitazione, anche perché senza auto e quindi non in grado di tornare a casa quell’ora.

L'uomo, dal controllo in banca dati, è risultato avere alcuni precedenti di polizia. Nei suoi confronti, in più, proprio a causa di questi precedenti, nello scorso mese di settembre era stato firmato un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per un anno.

In ragione di questo, il livornese è stato accompagnato in Questura a Pisa e denunciato per la violazione del foglio di via.