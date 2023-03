Si recide il tendine mentre lavora con una smerigliatrice

Un 76enne di Suvereto è stato soccorso dal 118 per un infortunio a un polso sinistro mentre stava lavorando a una smerigliatrice durante il taglio di pezzo di compensato: l’uomo si è reciso i tendini e ha perso molto sangue prima di essere stabilizzato e poi trasferito in elicottero all’ospedale di Livorno. L’infortunio, come spiegano i carabinieri intervenuti sul posto, è avvenuto a Suvereto in località Canapaia all’interno di terreno di cui il 76 enne è risultato comproprietario. Non risulta nessun testimone dell’incidente.