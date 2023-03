Si ribalta con l’auto, abbatte cartelli stradali e danneggia altri veicoli parcheggiati: era positivo all’alcoltest

Carabinieri

Livorno, 10 marzo 2023 – Un’altra bravata al volante, un altro giovane ubriaco, un altro incidente che per poco non ha causato una tragedia ma che di sicuro ha avuto come esito molti danni.

E’ successo nella notte a Collesalvetti, dove un’auto guidata da un giovane di 24 anni si è ribaltata andandosi a schiantare contro alcuni segnali stradali e alcuni veicoli parcheggiati.

All’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza (il ragazzo non ha riportato ferite gravi) è scattata la procedura del’alcoltest: al giovane è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 0,88 gr/l e pertanto è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Nei sui confronti è anche partita la procedura per la sospensione della patente di guida.

Durante un altro servizio di pattuglia nei dintorni dell’area commerciale “Le Fonti del Corallo”, i carabinieri hanno poi fermato un’auto con alla guida un livornese di 37 anni. Al controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 0,22 grammi di cocaina. E’ stato segnalato alla Prefettura di Livorno come assuntore di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente di guida.