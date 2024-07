Si schianta con il parapendio. Il corpo ritrovato in un campo

Il Monte Pisano, tra Vecchiano e San Giuliano Terne, è da anni un luogo scelto da molti appassionati di parapendio ma questa volta il posto scelto dal pilota era del tutto inedito e il volo è finito in tragedia.

Un uomo di 53 anni dopo essersi lanciato da un versante del monte del Legnaio, nel comune di Vecchiano, è morto dopo essersi schiantato al suolo. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto poco dopo le 19.30.

Il tardo pomeriggio fino al tramonto è da sempre l’orario preferito di molti appassionati delle evoluzioni con questi velivoli. Ieri però qualcosa è andato storto e subito dopo il lancio il velivolo ha perso quota in velocità schiantandosi in un campo di grano.

Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per liberare il corpo del pilota rimasto schiacciato e intrappolato sotto i rottami del velivolo. Per l’uomo ormai non c’era più niente da fare e il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constante il decesso. A

nche l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso è stata immediatamente annullata.

Le cause dell’incidente non sono ancora chiare ed è probabile che l’autorità giudiziaria decida di disporre l’autopsia sul cadavere del pilota per stabilire se il 53enne possa avere avuto un malore poco dopo il lancio perdendo conseguentemente il controllo del velivolo e non riuscendo più a governarlo.

Accertamenti tecnici saranno eseguiti sui resti del parapendio per cercare di capire se invece la causa dell’incidente sia da ricercare in un malfunzionamento del velivolo.

Non si esclude però che possa essere stato un errore umano a determinare la caduta visto che, secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia tra gli appassionati di questo sport, la vittima avrebbe deciso di privare una base di decollo del tutto inedita e potrebbe dunque avere perso il controllo del mezzo per colpa di una traiettoria sbagliata.

Fino a tarda ora gli agenti della polizia scientifica hanno eseguito i rilievi nel luogo dell’incidente e sarà ora l’inchiesta della procura o dover fare piena luce sull’accaduto.

Gab. Mas.