Si scontrano due scooter in via Montebello, ferito un uomo di 76 anni

Livorno, 22 luglio 2023 – Incidente stradale in via Montebello questa mattina intorno alle 10.15. Anche in questo caso è rimasto coinvolto uno scooter, così come era successo ieri pomeriggio in via Bat Yam.

In via Montebello lo scontro è avvenuto però fra due scooter. A riportare le conseguenze peggiori è stato un uomo del 1947, che era in sella a uno dei due ciclomotori: gli sono stati diagnosticati un trauma facciale e traumi agli arti. L’altra persona che guidava lo scooter è andata in ospedale con lievi traumi. Sono intervenute due ambulanze della Svs.