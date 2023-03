Si sente male al Mercatino del venerdì: grave un uomo di 82 anni

Svs (Foto Lanari)

Livorno, 3 marzo 2023 – Dramma al mercatino del venerdì in via dei Pensieri stamani a Livorno. Un uomo di 82 anni è in gravi condizioni all’ospedale dopo essersi sentito male. E’ successo poco prima delle 9, quando l’attività del mercato era già abbastanza vivace.

L’uomo colto da malore si è accasciato a terra all’incirca a metà della strada, ed è scattata immediatamente la richiesta di soccorso al 118. Non c’era un attimo da perdere: la prima sensazione è stata quella di un attacco cardiaco, ma saranno poi gli accertamenti ospedalieri a fornire la diagnosi. Il pensionato è stato preso in carico dai volontari di un’ambulanza della Svs di Ardenza. L’uomo ha ripreso coscienza ed è stato trasportato all’ospedale con codice rosso.