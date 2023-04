Si sente male mentre guida e muore

Piombino (Livorno), 19 aprile 2023 – Un malore fulminante mentre era alla guida. Franco Lorenzoni, 54 anni, di Follonica è morto oggi pomeriggio in pieno centro a Piombino mentre con l’auto stava percorrendo viale Matteotti.

L’uomo si è sentito male e l’auto senza controllo ha tamponato la vettura che lo precedeva. Casualmente stava passando un’ambulanza della Misericordia di Piombino e i volontari si sono subito fermati per prestare soccorso.

Dopo aver chiesto l’autorizzazione al 118 hanno praticato le manovre di rianimazione in attesa dell’ambulanza con medico a bordo. Il mezzo è arrivato in breve tempo e la squadra ha svolto tutto quello che si poteva fare per cercare di rianimare l’uomo che però era già in arresto cardiaco. Purtroppo nonostante tutti i tentativi il cuore non è ripartito e ilò medico ha dovuto constatare il decesso.

Lorenzoni viaggiava da solo in auto, la velocità ridotta in ambito urbano ha evitato danni peggiori per l’incidente, ma il malore è stato fulminante per cui non è stato possibile intervenire per rianimare la vittima. Successivamente ai soccorritori è intervenuta la polizia municipale per tutte le procedure previste in relazione all’incidente e al trasporto del corpo senza vita dell’uomo alla sala dell’obitorio comunale.