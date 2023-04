“Siamo stati assaliti in negozio da sei uomini: solo la freddezza ci ha salvati”

Livorno, 18 aprile 2023 – “Giovedì 7 aprile abbiamo subìto un assalto da sei uomini. Sono entrati in negozio intorno alle 18 e il loro muoversi, sparpagliarsi e creare confusione ci ha messo subito in allarme. Le loro intenzioni non erano buone. Abbiamo cercato di mantenere i nervi saldi e abbiamo fatto in modo che non potessero trovare molto margine di movimento. Grazie a un nostro collega che aveva subìto un furto qualche ora prima siamo stati avvertiti e grazie al cielo le forze dell’ordine sono subito intervenute. I momenti sono stati concitati e la tensione altissima. Alcuni di loro sono riusciti a scappare".

Chi parla è Gabriella Cuccuini, nota commerciante a Livorno, che nei giorni scorsi fa ha vissuto questa brutta esperienza nel suo negozio di piazza Grande. Ha affidato ai social la sua testimonianza. "Lo raccontiamo non per sollevare polveroni sulla delinquenza, che ormai regna ovunque", conclude".

“Furti a ripetizione”

Su questa vicenda intervengono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Andrea Romiti e Alessandro Perini, le dirigenti nazionali Marcella Amadio e Paola Nucci: "Furti, vetrine spaccate e attività commerciali prese di mira sempre più frequentemente. Un bollettino di guerra che riempie le cronache quotidiane livornesi a danno di commercianti e associazioni di categoria. Ogni giorno leggiamo o veniamo a conoscenza di un furto. Non si tratta di percezione, ma di vera insicurezza e di reali danni economici per gli imprenditori commerciali e le famiglie. Molti commercianti sono donne che lamentano di avere paura ad aprire la mattina e di doverci stare tutto il giorno. Il lassismo del Pd ha trasformato il problema in una emergenza per Livorno".

E concludono: "La sicurezza nelle città non è solo un compito delle forze dell’ordine come ripete il sindaco Salvetti per discolparsi, le normative degli ultimi anni in tema di sicurezza urbana danno grandi poteri di ordinanze e restrizioni in capo al primo cittadino".

E annunciano: "Come Fratelli d’Italia stiamo preparando una mozione sulla sicurezza per Livorno".

M. D.