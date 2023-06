“Sicurezza, il sindaco Salvetti non ha compreso i dati dell’Irpet. Venga a fare una passeggiata alla Guglia...”

Livorno, 22 giugno 2023 – Il capogruppo e coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Andrea Romiti interviene in merito ai dati forniti dall’Irpet in tema di sicurezza nelle province toscane.

“Salvetti non ha compreso assolutamente i dati di Irpet e parla di città sicura. Purtroppo l’istituto statistico della Regione rivela che le tre città più grandi della Toscana (Firenze, Prato e Livorno) e le uniche ancora oggi in mano a giunte di sinistra, nel 2021 sono state tra le prime 10 in Italia per tasso di delittuosità. Oltretutto, se togliamo dalla classifica le città capoluogo di regione, Livorno risulta al quarto posto dopo Rimini, Imperia e Prato”.

"Salvetti non comprende i dati ed esulta – prosegue Romiti –, oltretutto attaccando la destra che chiede più sicurezza per i cittadini. Il sindaco ha dei doveri che la legge gli impone in campo della sicurezza urbana, distorcere le notizie oppure non capire i dati non lo esime da responsabilità. La politica dell’accoglienza e del lassismo della Regione Toscana che non vuole i Centri per i rimpatri si amplificano negli effetti nefasti con le giunte rosse e gli impietosi dati Irpet lo confermano”.

Romiti conclude: “Questa politica della comunicazione è finita, caro Salvetti. La realtà è un’altra e accettarla potrebbe aiutare molti livornesi. Lo invito ufficialmente una sera a passeggiare assieme ai residenti nel quartiere Garibaldi, in piazza XX Settembre, in via Giordano Bruno, alla Guglia, in via Ademollo e in altre zone da lui dimenticate”.