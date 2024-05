Silos granaio del porto, il grande restyling: tre giorni di eventi, mostre e concerti

Livorno, 1 maggio 2024 – Ha cent’anni e per dire la verità li dimostrava tutti. Ma a quanto pare, come il lifting per certe dame attempate, il restauro che viene presentato da domani ha funzionato. Una seconda giovinezza si apre per l’antico silos dei grani del porto. In Camera di Commercio annunciata la tre giorni di celebrazioni per questa struttura in parte restaurata.

Con legittima soddisfazione per quanto fatto negli ultimi cinque anni, hanno parlato ieri il presidente dell’Autorità portuale Luciano Guerrieri, il presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda e l’amministratore unico della Porto immobiliare Lorenzo Riposati: ovvero i tre personaggi e le tre istituzioni che hanno operato per il restauro, per i progetti futuri e per le Lucilla Serchi (Room by the Sea) Annalisa Gemmi ( esposizione e concorso foto) e Lorella Alderighi per la soprintendenza ai monumenti, Marcello Mursiani (Associazione Storia, Lettere ed Arti) e Massimo Sanacore, elaboratore dei testi e dei due volumi sul silos. Il programma dei tre giorni delle celebrazioni: domani 2 maggio alle 16, al terminal Crociere i saluti delle istituzioni e subito dopo la presentazione dei due bei volumi editi dall’Immobiliare, rispettivamente sul passato e sul futuro delsilos e dell’area medicea. Alle 18 apre la mostra sui reperti archeologici legati al porto e al mare, con in evidenza anfore ed ancore. Mezz’or dopo, inaugurazione dei nuovi uffici dell’AdSP nell’ex silos.

Venerdi 3, nel silos, un concerto a due voci (Rooms by the Sea) con recitazione di testi di Omero, Dante, Montana, Saba e Simonide. Infine sabato 4 tra le 10 e le 20 esposizione delle foto a tema sull’intero contesto del silos. Con tante scuole invitate e (si spera) partecipanti.