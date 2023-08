Simula investimenti per chiedere danni Truffatore smascherato all’isola d’Elba

Già esperto della ’truffa dello specchietto’, un romano di 36 anni in vacanza all’isola d’Elba, inventa un nuovo giochetto per spillare soldi ad automobilisti ingenui. Simula di essere investito sulle strisce pedonali a bordo di un monopattino e poi chiede il risarcimento dei finti danni. I carabinieri però lo hanno smascherato e denunciato per truffa. I militari della compagnia di Portoferraio stavano indagando da qualche giorno, da quando cioè avevano avuto notizia che tra Portoferraio e Porto Azzurro si aggirava un uomo che, su un monopattino, simulava un incidente stradale e poi chiedeva i danni agli automobilisti. A loro mostrava un tablet rotto dicendo che il finto investimento ne era la causa. Poi si faceva pagare sul posto per il danno mai subito. Sabato mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile lo hanno individuato e filmato (foto).