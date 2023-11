Snam: “Maltempo, nessun rischio di contatto per il rigassificatore di Piombino”

Livorno, 7 novembre 2023 – «Non si è mai verificato un pericolo di contatto con il rigassificatore» Golar Tundra situato nel porto di Piombino «che invece ha continuato ad operare regolarmente».

È quanto fa sapere Snam, in una nota, dopo le dichiarazioni dell'Unione sindacale di base sulle difficoltà di grandi navi a entrare in porto a causa del forte vento dei giorni scorsi.

«L'atteso arrivo della metaniera in porto annunciato la notte del 4 novembre - si fa sapere - per le condizioni meteo è stato spostato di un giorno. In aggiunta, come accaduto a Piombino già in questi giorni in cui il maltempo ha interessato la Toscana, l'impianto ha continuato ad operare anche con condizioni di vento particolarmente avverse».

«In casi eccezionali di maltempo - spiega ancora Snam - gli arrivi e i conseguenti affiancamenti delle navi metaniere possono essere posticipati in attesa di condizioni meteo migliori. Le attività del terminale proseguono come da programma tenendo monitorati i bollettini meteo, gestendo eventuali situazioni metereologiche avverse secondo quanto previsto dal codice».