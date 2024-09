Sopralluogo nel cantiere di via Grande

Livorno 19 settembre 2024 - Il sindaco Luca Salvetti accompagnato dall'assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli e dai rappresentanti della ditta Frangerini che sta eseguendo i lavori, ha fatto un sopralluogo giovedì 19 settembre in via Cogorano, piazza Grande e via Grande, ovvero i primi tratti dove sono ultimati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi sotto i portici, con la realizzazione della nuova palladiana. Il sindaco ha sottolineato che i lavori procedono speditamente, al netto di alcuni ritardi causati da situazioni impreviste. "Il contatto continuo con residenti e negozianti, permette di aggiornarli momento per momento sullo stato di avanzamento dei lavori".

Ha lanciato un appello ai cittadini affinché "la nuova palladiana venga salvaguardata e utilizzata senza che sia sporcata o danneggiata, cosa che rappresenterebbe davvero un problema visto l'enorme sforzo economico che il comune sta facendo, attingendo dal proprio bilancio, per riqualificare e rifare via Grande, le piazzette laterali e solo una parte della vecchia palladianna verrà mantenuta, quella che è ancora più sana im ricordo della storica pavimentazione che fu fatta nel secondo dopoguerra, quando via Grande era ridotta in macerie perché devastata dai bombardamenti e fu interamente ricostruita.

M.D.