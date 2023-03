Sottoscritto il protocollo della legalità Alleanza tra Comune e Guardia di Finanza

Il Comune di Livorno si è alleato con la Guardia di Finanza per promuovere la legalità economica nell’ambito dei finanziamenti del PNRR.

A questo scopo ieri Il sindaco Luca Salvetti e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Colonnello Cesare Antuofermo, alla presenza del Prefetto Paolo D’Attilio, hanno sottoscritto in

Prefettura un protocollo d’intesa .

Il protocollo disciplina e incoraggia lo scambio di informazioni tra l’Amministrazione Comunale e la Guardia di Finanza: il Comune si impegna a trasmettere al Comando provinciale delle Fiamme Gialle le informazioni e le notizie ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi d abusi di natura economico-finanziaria di cui sia venuto a conoscenza. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza assicurerà il raccordo informativo e curerà l’intervento del proprio personale per lo sviluppo di eventuali accertamenti e controlli d’iniziativa, comunicando al Comune, qualora sia necessario, l’esito degli interventi.

"Il Sole 24 Ore – ha dichiarato il Sindaco – ha messo in luce il comportamento virtuoso del Comune di Livorno che ha partecipato a tutti i bandi PNRR ottenendo 93 milioni che serviranno a cambiare il volto della città. A questo punto il Protocollo con la Guardia di Finanza è uno strumento importante per mettere al riparo l’erogazione dei soldi e le procedure di appalto". Ha sottolineato il Colonnello Antuofermo: "Il 2023 è l’anno delle gare e dell’avvio dei lavori legati al PNRR. Perciò a livello centrale è stato delegato alla Guardia di Finanza il compito di monitorare la situazione. Di qui il Protocollo (supervisionato anche dal Prefetto) per lo scambio di informazioni tra Enti per prevenire irregolarità e infiltrazioni malavitose".