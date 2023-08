Il sottosegretario in visita alle Sughere: “Più assunzioni e dotazioni migliori agli agenti”

Livorno 24 agosto 2023 - Il sottosegretario del ministero della giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove in visita anche al carcere di Livorno giovedì 24 agosto per ascoltare il personale e far sapere cosa sta facendo il Governo Meloni per il settore.

Il sottosegretario durante la visita a Livorno (Foto Novi)

"Stiamo assumendo personale di polizia penitenziaria per contrastare la carenza di organico. Abbiamo fornito dotazioni adeguate anche alla polizia penitenziaria. Entro il 31 dicembre ogni carcere avrà un comandante e un direttore titolari".

Sulla questione del sovraffollamento carcerario: "Per fortuna questo problema non riguarda in modo drammatico Livorno. Intanto questo Governo ha messo a disposizione 84 milioni per realizzare dove servono nuovi padiglioni detentivi. Stiamo lavorando per far scontare la pena ai detenuti stranieri nel loro Paese di origine”

Per i detenuti tossicodipendenti dietro le sbarre per reati connessi alla droga, “stiamo pensando, con il coinvolgimento del terzo settore, di fargli scontare le pene nelle comunità per la disintossicazione".

Al carcere Le Sughere di Livorno entro fine anno dovrebbe essere pronta una nuova ala adesso in costruzione. Migliorata intanto la situazione del personale Usl (medici e infermieri) che mesi fa subirono aggressioni da parte di alcuni detenuti.