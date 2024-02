Livorno: lancia droga ai clienti dalla finestra, scatta l’arresto

Livorno 13 febbraio 2023 – Un tunisino è stato sorpreso lunedì 12 febbraio di sera mentre lanciava droga ai ’clienti’ dalla finestra della sua abitazione a Livorno in via Tonci.

L'uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga dagli agenti della squadra mobile, che, mentre erano impegnati in servizi mirati di controllo del territorio, hanno notato alcuni stranieri avvicinarsi al portone dello stabile dove abitava il nordafricano per lasciare del denaro in un foro praticato nel portone.

A quel punto lo spacciatore è stato visto lanciare un panetto di hashish dalla finestra. In quel momento preciso gli agenti delle volanti sono entrati in azione e hanno preso in flagranza il tunisino.

Questa situazione di illegalità era stata documentata con foto e filmati da alcuni cittadini della zona a fine dicembre 2023 e 'La Nazione' aveva segnalato subito questi strani 'giri' in atto in via Tonci, luogo già noto alle forze dell'ordine e finito alla ribalta delle cronache anche in passato per il fiorente spaccio che qui viene praticato a ogni ora del giorno, anche sotto il sole.

M.D.