Spaccio di droga in vie e piazze di Rosignano Solvay: due arresti

Livorno, 5 ottobre 2024 - Proseguono senza sosta gli interventi delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga. Sono stati arrestati dai carabinieri per spaccio di cocaina a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, un 35enne nordafricano ed una 21enne della zona durante servizi mirati antidroga. I militari si sono mossi grazie anche ad alcune segnalazioni di cittadini che avevano riferito di una coppia sospetta che, nelle strade e nelle piazze di Rosignano Solvay, incontravano fugacemente altre persone. Attraverso servizi di osservazione i militari sono riusciti ad individuare la coppia mentre cedeva due dosi di cocaina (1,5 grammi totali) ad una 55enne della zona. I due hanno provato a scappare ma sono stati bloccati. Nella perquisizione domiciliare i militari hanno trovato altra cocaina per un peso complessivo di 2,1 grammi circa e 0,3 di hashish suddivisa in dosi, due buste in cellophane riportanti ritagli circolari come quelli usati per il confezionamento della droga in sequestro, nonché la somma contante di 2.400 euro verosimile provento dell'illecita attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato. La coppia è stata dichiarata in arresto per spaccio di stupefacenti in concorso. Poi il gip di Livorno ha convalidato l'arresto di entrambi, disponendo per l'uomo la misura cautelare della custodia in carcere, mentre per la donna quella dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria. La 55enne che ha comprato la cocaina è stata segnalata alla prefettura di Livorno come assuntrice di stupefacenti. Maurizio Costanzo