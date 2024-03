Una casa isolata all’Isola d’Elba è la centrale dello spaccio: 45enne arrestato dai carabinieri

Portoferraio (Isola d’Elba), 28 marzo 2024 – Il quartier generale per la preparazione della droga da spacciare era un’abitazione isolata a Campo nell’Elba: lì i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Portoferraio hanno arrestato un 45enne bresciano, da tempo residente all’Isola d’Elba, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno trovato tutto l’occorrente per la preparazione e il confezionamento in dosi per lo spaccio durante la perquisizione domiciliare: circa 13 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, 70 grammi di cocaina, un bilancino digitale di precisione e materiale usualmente impiegato per la preparazione delle dosi.

L’abitazione era stata notata per un insolito andirivieni di persone e il riscontro degli investigatori dell’Arma ha accertato l’attività di spaccio. Il notevole quantitativo di droga, ragionevolmente destinato al mercato isolano, avrebbe fruttato una somma di circa 30mila euro.

Il 45enne è stato messo dal giudice agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.