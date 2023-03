“Spaccio quotidiano di droga, costretti a convivere con situazioni pesanti davanti al negozio"

Ambra Dei

Livorno, 29 marzo 2023 – “Tutti i giorni io e i miei genitori conviviamo con gli spacciatori davanti al nostro negozio. Siamo costretti a subire. L’atmosfera è pesante. Se ci azzardiamo a guardarli o a dire qualcosa, reagiscono. Capita spesso che mio padre sia costretto ad accompagnare le clienti alle loro auto la sera perché hanno paura".

A parlare è Ambra Dei, figlia di Franco, da decenni titolare di una attività commerciale in via del Pettine vicino piazza Garibaldi. È stata invitata a portare la sua testimonianza ieri dai dirigenti di Fratelli d’Italia, che hanno annunciato l’interpellanza da discutere in consiglio comunale (firmata da Romiti e Perini, da poco approdato nel gruppo di Giorgia Meloni) proprio su piazza Garibaldi.

Fratelli d'Italia Livorno

Hanno premesso Romiti, Perini, le dirigenti nazionali Paola Nucci e Marcella Amadio e il segretario provinciale Giacomo Lensi: "Le baracchine in piazza Garibaldi, lo sanno tutti, sono luogo di spaccio e nascondigli di droga. Urge abbatterle. Il Comune lo aveva previsto. È ora di agire".

Romiti ha poi illustrato l’interpellanza: "Il Comune nel settembre 2022 si è aggiudicato un finanziamento regionale per un progetto di sicurezza integrata da 70mila euro allo scopo di sostenere nuove funzioni in spazi inutilizzati quali i fondi sfitti adiacenti piazza Garibaldi e dintorni. A marzo l’amministrazione ha fatto sapere che sta studiando modalità di affidamento dei fondi vuoti ad associazioni del terzo settore vincitrici del bando".

Romiti e Perini hanno chiesto così "quali siano i requisiti per partecipare al bando, quali associazioni hanno partecipato e se ogni sei mesi sarà monitorata l’attività di tali associazioni".

Monica Dolciotti