Spiaggia dei Tre Ponti, cercasi gestore. Non c’è ancora il bando

Livorno, 2 giugno 2023 – Cosa accadrà alla spiaggia comunale dei Tre Ponti questa estate? Siamo a giugno e all’orizzonte non si intravede un gestore. O meglio: il Comune non ha ancora buttato giù una riga del bando per l’affidamento dell’unica spiaggia libera vicina alla città e attrezzata del litorale livornese, dove si accede senza dover avere un brevetto da alpinista. Spiaggia attrezzata con spogliatoio, servizi igienici, docce e postazione di salvataggio. È anche dotata di rampa di metallo per disabili in carrozzina e sedie da mare per disabili di tipo ’Job’ per fare il bagno.

Dal Comune l’assessora Viola Ferroni (che ha la delega al demanio) fa sapere genericamente che "a breve ci sarà una riunione con gli uffici per capire il da farsi, perché la situazione è resa ancora più incerta dall’avvio dei lavori per il nuovo ponte alla foce del rio Ardenza" che fa parte delle opere di messa in sicurezza post alluvione 2017.

Il ponte a campata unica sostituirà quello vecchio oggi a cinque arcate, ma un tempo a tre arcate, di qui il nome della spiaggia dei Tre Ponti.

Il Genio Civile Valdarno inferiore è riuscito ad affidare nell’ottobre 2022 i lavori per il nuovo ponte alla Rti Consorzio stabile grandi opere Scarl e Consorzio Stabile Santa Chiara Scarl, che in diciotto mesi dovranno realizzare l’opera per un valore di 7.265.000 euro. Adesso si aprirà il cantiere e dovrà essere garantita lato terra una viabilità alternativa.

Le altre spiagge libere tra Ardenza e Antignano, come lo scoglio della Ballerina o la spiaggia del Sale, il Felciaio, gli Scogli dell’Accademia e la spiaggetta di San Jacopo, sono dotate di docce pubbliche gratuite.

Dal 2021 la spiaggia dei Tre Ponti però non riesce a trovare un gestore. L’ultimo bando pubblicato dal Comune a inizio giugno 2022, che pure aveva condizioni allettanti: base di gara 3.374 euro per 1120 metri quadrati di spiaggia a disposizione, alla scadenza per la presentazione delle offerte il 15 giugno, andò o deserto. L’anno prima stesso esito, ma con la pandemia che faceva sentire ancora i suoi effetti, con tanto di restrizioni e regole rigide sul distanziamento degli ombrelloni e l’uso delle mascherine e il l bando pubblicato tardivamente il 23 luglio con 3125 euro a base di gara per soli 600 metri quadrati di spiaggia.

Monica Dolciotti