Stalli blu, ok anche per i residenti: la novità nelle zone del centro

Livorno, 15 aprile 2023 – Novità per i residenti con contrassegno delle Ztl nelle zone dove ci sono gli stalli blu. Sarà estesa la possibilità di usarli gratuitamente 24 ore su 24 tutto l’anno anche per coloro che risiedono nei pressi di piazza XX Settembre, piazza Mazzini e su un tratto degli Scali d’Azeglio.

"Tra una decina di giorni – ci ha riferito l’assessora Giovanna Cepparello – l’amministrazione adotterà specifici provvedimenti per estendere anche ai residenti l’opportunità di sfruttare gli stalli blu per parcheggiare i loro mezzi in piazza XX Settembre, in piazza Mazzini e lungo un tratto degli Scali d’Azeglio. In particolare sugli Scali d’Azeglio attualmente i possessori dei contrassegni C e D hanno la facoltà di sostare dalle 8 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 20 gratuitamente. Dopo le modifiche che introdurremo, queste fasce orarie spariranno e i residenti potranno parcheggiare illimitatamente nella parte degli Scali d’Azeglio che andremo a individuare".

Una boccata d’ossigeno per chi lotta accanitamente ogni giorno per trovare posto nelle suddette zone, molto trafficate, frequentate anche da chi non ci abita e perennemente congestionate.

Convenzione scaduta

Ma tutte queste novità a cosa sono dovute? "Al fatto che dal 1 aprile è scaduta l’ultima convenzione tra Comune e Tirrenica Mobilità per la gestione degli stalli blu. – ha precisato l’assessora Cepparello – Ci sarà un prolungamento con deroga tecnica per Tirrenica Mobilità, ma solo fino al 31 dicembre, per consentire il successivo subentro di Esteem, partecipata del Comune, nella gestione della sosta a pagamento". Obiettivo dell’amministrazione comunale è internalizzare questo servizio".

C’è un’altra questione per la quale è stata sollecitata una soluzione in sesta commissione il 13 marzo con una mozione firmata dai consiglieri Costanza Vaccaro e Gianluca Di Liberti. Hanno infatti chiesto "l’istituzione della sosta di cortesia di mezz’ora gratuita sugli stalli blu in via Grande e nella zona mercatale del Buontalenti". L’assessore Cepparello il 13 marzo aveva risposto: "Non lo faremo perché in questo modo rischieremmo di incentivare l’uso dell’auto per venire a fare spese in centro".

Ma ieri Cepparello ha confermato una opzione che aveva ipotizzato qualche settimana fa, "Potremmo pensare di concedere la sosta di cortesia gratuita per un numero limitato di minuti ma solo per eventi particolari. Stiamo valutando anche questa soluzione". Ha invece ribadito che "prima dell’avvio della stagione balneare, spariranno gli stalli blu sul lungomare" dalla Bellana a Barriera Margherita introdotti dalla giunta Cinque Stelle.

Monica Dolciotti