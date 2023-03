Sughere, nuovo direttore Spunta il nome di Renna

Dal carcere di Ranza a San Gemignano potrebbe partire il dottor Giuseppe Renna destinato alla direzione del carcere di Livorno. E, con la solita sostituzione "provvisoria" a Ranza, potrebbe arrivare la direttrice del "Maschio" di Volterra dottoressa Maria Grazia Giampiccolo. Sono in movimento i direttori dei carceri. Come pure è in bilico anche il commissario comandante della Polizia Penitenziaria dottor Paolo Iantosca. Anche lui, per ora, rimasto a mezzo servizio fra Ranza e il comando al carcere di Pisa. Quella voce uscita dalle fessure di Ranza poteva apparire come "premio" ma invece sembra piuttosto dal sapore amaragnolo al dottor Renna sia per lasciare San Gimignano, una persona comprensiva, per bene, disponibile, della nuova nomina alla casa circondariale delle "Sughere" di Livorno. Proprio in questi giorni sia il Garante e soprattutto il personale "ne chiedevano (da anni) ad alta voce, anche in televisione, il nuovo direttore in pianta stabile invece della direttrice provvisoria a mezzo servizio di Volterra".

Ma ci sarebbe dell’altro, secondo naturalmente le solite voci, che al dottor Renna sia affidato oltre a Livorno anche l’incarico di direttore dell’ex storica "colonia penale" dell’isola della Gorgona e sia la originale direzione del carcere di Arezzo. Porte ferrate girevoli. Un direttore di penitenziari ’piccione viaggiatore’. Per ora si tratta solito di voci di corridoio ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme.

Romano Francardelli