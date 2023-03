Svaligiata una tabaccheria inaugurata appena due giorni prima

I ladri in azione nella tabaccheria Quadrifoglio

Livorno, 20 marzo 2023 – La tabaccheria Quadrifoglio in via di Collinaia, inaugurata giovedì, è stata svaligiata nella notte tra sabato e domenica.

Poco dopo la mezzanotte di sabato, come ha riferito il titolare dell’attività alla polizia (e come registrato dal sistema di videosorveglianza del negozio) sono arrivati quattro malviventi a bordo di un’auto bianca, forse rubata. L’hanno parcheggiata davanti all’ingresso della tabaccheria, poi uno dei quattro banditi ha aperto un varco nella porta a vetro sfondandola con il coperchio in ghisa di un tombino. Tutti erano travisati.

Incuranti dell’allarme scattato immediatamente, due complici incappucciati sono entrati per fare razzìa di sigarette per un valore di almeno cinquemila euro. Hanno arraffato quanti più pacchetti hanno potuto mettendoli in un cesto di plastica, poi si sono dileguati in un batter d’occhio.