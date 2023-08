Svelato il progetto del nuovo ospedale

Livorno, 25 agosto 2023 - Adesso conosciamo la fisionomia del nuovo ospedale di Livorno. E’ stato svelato il progetto di fattibilità tecnico-economica vincitore per la realizzazione del nuovo monoblocco di via della Meridiana. Lo studio fiorentino RossiProdi è quello selezionato dalla commissione giudicatrice del secondo grado del concorso presieduta da Licia Kyriakoula Petropulacos, ex direttrice alla sanità dell’Emilia Romagna. A renderlo noto il presidente della Regione Eugenio Giani, a Livorno per prendere parte a una conferenza stampa insieme al sindaco Salvetti e alla direttrice dell’Asl Toscana Nord Ovest Maria Letizia Casani. «Lo studio RossiProdi - ha dichiarato il presidente a Il Telegrafo - ha costruito ospedali, insediamenti sociali, educativi e di istruzione in Toscana e in tutta Italia. Si tratta di un nome molto autorevole che in questo caso ha progettato un insediamento capace di immaginare una nuova urbanistica a Livorno. In particolare valorizzando l'asse che comprende anche le Terme del corallo, presto restituite alla città, il Cisternone, e l'area, adesso degradata, dell'ex fabbrica Pirelli». «Con questa operazione - rispondente in pieno al dettato costituzionale dell'articolo 32 che recita 'la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività' - Livorno torna protagonista come una delle grandi città del nostro Paese sul piano dell'architettura, dell'urbanistica, e delle infrastrutture utili al buon funzionamento della comunità che la vive», ha concluso Giani. L’opera sarà realizzata con lo stanziamento di fondi regionali pari a 195 milioni di euro. Dopo l’aggiudicazione del progetto, spazio ora al varo del progetto definitivo prima ed esecutivo poi. Posa della prima pietra assicura la direttrice Casani, «entro il 2025, con il fine lavori entro il 2028» «L’individuazione del progetto vincitore – spiega il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani – arriva al termine di un percorso che ha visto negli ultimi due mesi un grande impegno da parte di tutta la commissione giudicatrice del secondo grado del concorso di progettazione. In questo modo si è riusciti addirittura a concludere la procedura in anticipo visto che il termine previsto era settembre. Per questo colgo l’occasione per ringraziare tutti i membri della commissione per la disponibilità e la professionalità dimostrata». Queste le parole del sindaco Salvetti: «Ringrazio - dichiara il sindaco Luca Salvetti - tutti i soggetti che in vario modo si sono spesi per portare a compimento questa tappa fondamentale in vista della realizzazione del Nuovo Ospedale di Livorno. Siamo molto soddisfatti perché il percorso va avanti spedito e con il progetto vincitore siamo al punto decisivo per concretizzare l'opera fondamentale per il futuro della sanità cittadina e di area». Ma come sarà il nuovo ospedale? Dai rendering e i video mostrati alla stampa si tratta di un «monoblocco moderno, innovativo, immerso nel verde, perfettamente integrato col parco Pertini, con materiali di pregio, vetrate che proteggono dal caldo e dal freddo, che assicura la continuità ospedale-territorio, che conserva l’ex fabbrica Pirelli e che strizza l’occhio all’efficientamento energetico», racconta la direttrice Casani. Quanto a numeri, metrature, dati e statistiche, ci sarà da attendere la conferenza stampa del 4 settembre «che metta in risalto il vincitore», dice Giani.

Francesco Ingardia