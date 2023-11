Carabinieri recuperano i tablet rubati a scuola

Livorno, 16 novembre 2023 – Durante i controlli nelle zone di Shangai e Corea i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno ritrovato i tablet che erano stati rubati la notte prima in una scuola media della zona.

I due denunciati per ricettazione, un 43enne e un 20enne residenti a Livorno, avevano destato sospetti per via della grossa busta che portavano in giro; dentro c’erano i nove tablet risultati rubati.

I dispositivi sono stati così restituiti al dirigente scolastico.