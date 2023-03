Tamponi Covid, il drive-through si trasferisce a Salviano

Tamponi drive through

Livorno, 1 marzo 2023 – Da sabato 4 marzo l'attività di screening tramite tamponi Covid19 effettuati in modalità drive through si trasferisce dalla attuale sede di Via Gioberti al centro socio sanitario Livorno Est (Lato B) di via Impastato nel quartiere di Salviano.

In considerazione della progressiva riduzione dei volumi di attività il servizio sarà accessibile con le consuete modalità di prenotazione tramite portale regionale (https://prenotatampone.sanita.toscana.it/) il mercoledì dalle 14 alle 16 e il sabato dalle 10 alle 12.

Ricordiamo che per prenotare è necessario inserire il codice fiscale, un numero di cellulare e il numero di ricetta elettronica rilasciata dal medico.