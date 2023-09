Tensione per la discarica in via del Limoncino, intervengono i carabinieri

Livorno, 5 settembre 203 – Torna la tensione in via del Limoncino, la strada che porta alla discarica dei rifiuti gestita dalla società Livrea, che ha messo in azione il carroattrezzi per far rimuovere alcune auto dei frontisti lasciate ai lati della strada per non far passare i camion con i rifiuti diretti alla discarica.

Sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati dal comitato contro la discarica che ora presidia la strada.