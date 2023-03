Tenta di rubare in una casa, ma gli va male: l’inquilino è morto e l’appartamento è vuoto

Livorno, 31 marzo 2023 – Una volta tanto, un ladro se ne è andato a mani vuote. E magari, chissà, facendo anche qualche scongiuro.

E’ successo che ieri pomeriggio, in via Tommaseo a La Rosa, un ladro ha tentato un furto in un appartamento. E’ salito su un terrazzino al primo piano – rischiando peraltro di essere visto, agendo in pieno giorno – ha forzato la serratura della porta-finestra ed è entrato in casa.

Era spudoratamente sicuro che non avrebbe trovato nessuno, certo, ma gli è andata più che male perché l’abitazione era vuota a causa della recente morte dell’inquilino. Niente e nessuno in casa, nulla da prendere, nulla da rubare. Ma cosa può immaginare un ladro che ferisce l’intimità altrui? Di una persona morta, oltretutto. Ad accorgersi dell’incursione i familiari dell’inquilino deceduto, che hanno chiamato la polizia per verbalizzare l’effrazione.