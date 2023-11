Tenta la “truffa dello specchietto” a un automobilista pisano, ma viene identificato e denunciato

Livorno, 8 novembre 2023 – I carabinieri di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno un 37enne laziale gravemente indiziato di aver tentato di mettere a segno una truffa col la c.d. tecnica “dello specchietto”.

L’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf grigia, avrebbe simulato un incidente stradale urtando l’auto di un 45enne di Pisa che stava transitando in via della Cinta Esterna a Livorno. Dopo aver sorpassato la Golf, il pisano ha avvertito un colpo metallico e poi ha notato che il conducente della Golf segnalava con i fari di fermarsi. Poco dopo il conducente della Golf ha lamentato di essere stato urtato da lui in fase di sorpasso e che aveva riportato dei danni, ragion per cui era necessario discutere di un risarcimento.

La vittima, spaesata, ma sicura di non aver urtato alcuna autovettura, si è rifiutata e gli ha risposto che aveva le telecamere montate sulla vettura. Si è allontanato proseguendo la strada per poi rivolgersi ai carabinieri che hanno subito avviato gli accertamenti.

I militari, benché in possesso di esigui elementi, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, alle immagini della videocamera e ai vari controlli incrociati, hanno abilmente identificato il conducente che, già noto per fatti analoghi, dovrà rispondere di tentata truffa e danneggiamento.

I carabinieri evidenziano che anche nel caso in cui la truffa non dovesse consumarsi, è sempre importante rivolgersi al 112NUE per segnalare gli eventi e consentire un rapido intervento delle forze dell’ordine.