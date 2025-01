Un nuovo traghetto per l’Elba. E’ un bidirezionale da 600 posti

Piombino (Livorno), 26 gennaio 2025 – Cresce la flotta dei traghetti Blu Navy: la compagnia che collega l’Elba a Piombino ha acquisito una nuova nave. Si tratta di una unità ’bidirezionale’, particolarmente utile ad operare su tratte brevi nelle quali le eventuali manovre in porto incidono molto sui tempi di percorrenza. Il traghetto Samsoe, appena acquistato, ha infatti due portelloni, uno a prua e uno a poppa: in questo modo per la saluta e la discesa nelle auto possono essere impiegati entrambi e non c’è necessità di manovre nel porto di arrivo, velocizzando quindi le operazioni.

La notizia è in controtendenza rispetto alle ultime vicende elbane con tagli alle corse dei traghetti nel periodo invernale da parte di Moby e preoccupazioni degli operatori turistici e dei sindaci per il rischio di riduzione dell’offerta di collegamenti tra l’isola e Piombino. La mossa di Blu Navy è quindi una novità che può essere importante per l’Elba e anche per il porto di Piombino che resta comunque uno dei maggiori in Italia per traffico passeggeri con oltre tre milioni di persone all’anno.

Con questa acquisizione la flotta della compagnia Blu Navy sale a quattro unità: oltre al nuovo traghetto, che sarà ribattezzato Aethalia (antico nome dell’Elba), ci sono infatti Acciarello, Tremestieri e la nave veloce Corsica Express Three che viene noleggiata Corsica Ferries nell’ambito della cessione del marchio alla stessa Blu Navy.

Come spiega il sito specializzato Shipping Italy, il traghetto appena acquisito sarà nelle prossime settimane a Genova. Il ’bidirezionale’ è stato acquistato dalla società canadese Ctma che lo aveva recentemente rilevato per impiegarlo sulla tratta Rivière-du-Loup e Saint-Siméon.

Lo ha confermato, sempre a Shipping Italy, l’amministratore delegato di Blu Navy Luca Morace. “La nave – ha detto Morace – partirà dalla Danimarca per fare rotta verso l’Italia alla fine della prossima settimana. L’investimento per l’acquisto è superiore ai 7 milioni di euro e alle spese previste si aggiungeranno anche i lavori che verranno effettuati in bacino a Genova per fare carena e pitturazione con l’inserimento dei loghi di Blu Navy. Non ci saranno molti lavori da fare perché il traghetto era in servizio fino a poche settimane fa in Danimarca e si trova già in buone condizioni”.

Il nuovo traghetto, che opererà sulla tratta tra Piombino e Portoferraio, è lungo 91 metri, largo 16, ha un pescaggio di 3,5 metri e può viaggiare a una velocità di 17 nodi trasportando fino a 600 passeggeri e 120 auto. “E’ ideale per la linee con l’isola d’Elba – ha spiegato ancora Morace – perché le sue dimensioni e la caratteristiche lo rendono particolarmente adatto a operare tutto l’anno, anche in bassa stagione, e il fatto di essere bidirezionale garantisce condizioni ottimali per l’approdo e per le fasi di imbarco e sbarco”.

“Stiamo ancora facendo delle valutazioni sull’impiego o meno sull’Elba del traghetto veloce di Elba Ferries – ha concluso Luca Morace – in ogni caso posso dire che delle quattro navi che abbiamo in flotta solo tre saranno da noi impiegate quest’anno”.