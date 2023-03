Trenta aziende hanno partecipato al “Talent Day” di Confcommercio a Livorno

Talent Day Confcommercio

Livorno, 6 marzo 2023 – Trenta aziende dell'area pisana e livornese hanno partecipato stamani a Livorno alla seconda edizione del 'Talent Day' per cercare profili professionali per le imprese del settore alberghiero, della ristorazione, della logistica e dei trasporti e da inserire negli stabilimenti balneari.

«Siamo felici della straordinaria partecipazione di moltissimi giovani e non solo a questo evento che ha l'obiettivo di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro - ha affermato Stefano Maestri Accesi, presidente della Confcommercio - che rappresenta una vera e propria emergenza, nella provincia di Pisa dove il 44% delle imprese non riesce a trovare i profili desiderati, specialmente per mancanza di candidati o perché la loro preparazione non risponde alle caratteristiche richieste. Senza lavoro non c'è futuro e vogliamo essere in prima fila nel lanciare un segnale di fiducia, attraverso un'iniziativa come il Talent Day».

C'era anche il presidente regionale della Confcommercio, Aldo Cursano, secondo il quale «il lavoro c'è, i lavoratori no: per trovare le figure ricercate dalle imprese sarebbe utilissimo tagliare il cuneo fiscale, colmare la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro per il dipendente e la busta paga netta incassata. In Italia, purtroppo, questa differenza continua ad essere molto alta a causa dell'eccessivo peso della tassazione sul lavoro».