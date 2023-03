Trovata morta per un malore

Polizia

Piombino, 6 marzo 2023 – Una donna di 51 anni di cui non sono state divulgate le generalità è stata trovata priva di vita in via Garibaldi nel centro storico di Piombino ieri domenica 5 marzo.

Subito l’intervento della polizia con il medico legale, rapide indagini hanno permesso di appurare che si è trattato di un malore. La donna era già conosciuta dalle forze dell’ordine e non si esclude che tra le cause della morte ci sia l’assunzione di sostanze stupefacenti.