Trovato a terra privo di sensi, soccorso in via de Larderel

Livorno, 14 settembre 2023 – Ieri sera, mercoledì 13 settembre, allarme in via de Larderel verso le 22.30 per il soccorso a un uomo di 50 anni notato da alcuni passanti a terra, privo di coscienza.

E’ stata fatta intervenire un’ambulanza della Svs con il medico del 118. L’uomo è stato così rianimato e trasportato con urgenza all’ospedale. Non si esclude che possa aver avuto un malore improvviso mentre stava camminando.