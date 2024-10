Trovato col coltello alla stazione: denunciato 50enne

Livorno, 27 ottobre 2024 - Aveva con sé un coltello a serramanico tipo "pattada" lungo 24 centimetri di cui 12 di lama. Per questo un uomo di 50 anni, livornese ma residente nel Pisano, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Livorno. L’uomo è stato notato dalle forze dell’ordine aggirarsi nei pressi della stazione. I carabinieri stavano eseguendo dei controlli e lo hanno fermato e sottoposto a controllo, trovandolo in possesso di un coltello. Il 50 enne non ha saputo fornire una giustificato motivo riguardo al possesso e al porto di quel coltello in un luogo pubblico. Dai controlli dei carabinieri è emerso che aveva anche precedenti. L’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno, il coltello è stato sequestrato. Maurizio Costanzo